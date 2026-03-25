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Libertad no es libertinaje

Pascual Torres Lluch

Alboraia

De nuevo, mas asesinatos esta semana. Trato de ser breve, que no se trata ni de vox ni vax, ni pp ni ppa ni psoes, se trata de ponerse a trabajar ya.

¿A qué se dedicaba el último que cometió la atrocidad, dónde iba, qué decía o qué leía, a qué hora se levantaba? Queremos esto, queremos que nos lleven, que nos controlen, porque no sabemos aprovechar nuestra libertad. La libertad no es hacer de ella un caos !

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