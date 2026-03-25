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Pedro I, el jacobino

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

El presidente, desterrando sus validos, va desplegando ministros - con un fervor jacobino- allende la Villa y Corte: "A provincias". Mientras tanto, el PSPV otrora valencianista, va mutando en PSPM; pues Morant y Bernabé amplían la M-30 a la calle Cavallers. Bon profit.

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