¡A tragar polvo!

Los vecinos de la avenida Pérez Galdós y adyacentes estamos (con esperanza de un final feliz) sufriendo los inconvenientes (cortes de tráfico, ruidos, polvo, etc.) de estas obras desde el pasado mes de agosto. Y queda mucho todavía hasta su finalización.

Nos sorprende una cosa que estamos padeciendo, incomprensiblemente, que afecta a todos los vecinos y especialmente a los trabajadores de las obras. Y es que, continuamente están cortando ladrillos para el nuevo suelo de aceras y zonas peatonales, pero realizando el corte directamente a los ladrillos, lo que produce una enorme cantidad de polvo; molesta sobre manera cuando hace aire. Polvo que no se entiende cómo lo padecen y sufren los propios trabajadores, ya que no usan mascarilla ni protección para los ojos y narices, ni usan agua, que podría eliminar casi en su totalidad el insoportable polvo. ¿El uso del agua no es obligatorio?

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¿Alguien puede poner solución a este problema? ¿O hemos de seguir sufriendo y soportando?