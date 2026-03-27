¡Viva Sirat!
Pascual Torres Lluch
Alboraia
Puedes desinhibirte en una grada viendo a tu equipo preferido el domingo o delante de un bafle cuando quieras. Quizá empezaste a verla y la quitaste , para después verla terminar. Creo que hoy esta película es única. Es como la vida, no la de Hollywood. Amistad a cambio de nada y destino impredecible.
¡A bailar che!
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