¡Viva Sirat!

Puedes desinhibirte en una grada viendo a tu equipo preferido el domingo o delante de un bafle cuando quieras. Quizá empezaste a verla y la quitaste , para después verla terminar. Creo que hoy esta película es única. Es como la vida, no la de Hollywood. Amistad a cambio de nada y destino impredecible.

¡A bailar che!