¿Oltra alcaldessa i Camps president?
Ramón Puchades Rincón de Arellano
València
Si és un guió de cinema i Berlanga el director, només cal un productor per portar-lo a les pantalles. Però potser realitat -que com a tal supera el cinema-, doncs en el seu dret estan Mònica i Paco si tornen per a protagonitzar una escena d'allò de "l'estranya parella". València is different: quatre val.
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