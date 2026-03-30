Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Créditos ConsellRegreso OltraFestivos Semana Santa 2026Retenciones ValenciaBorja DomeqAlcalde CheraEmbalse Forata
instagramlinkedin

¿Oltra alcaldessa i Camps president?

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Si és un guió de cinema i Berlanga el director, només cal un productor per portar-lo a les pantalles. Però potser realitat -que com a tal supera el cinema-, doncs en el seu dret estan Mònica i Paco si tornen per a protagonitzar una escena d'allò de "l'estranya parella". València is different: quatre val.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents