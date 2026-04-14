Una altra carta sobre igualtat
Jordi Maurici Encinas Plana
No escriuré una altra carta sobre igualtat. No perquè no hi haja res a dir, sinó perquè ja està tot dit.
Sabem de la bretxa salarial, la càrrega mental, reunions on unes veus pesen més que altres. Ho sabem tot. I, tanmateix, canvia poc.
El curiós és que avui ningú es reconeix en el problema. Ningú discrimina, ni fa res fora de lloc. I, així i tot, passa. No cal intenció: funciona sol. En petites coses que mai són “per a tant”: una interrupció més, una decisió que cau sempre cap al mateix costat, una actitud jutjada de forma diferent segons qui la tinga. Res per separat sembla greu. Però tot junt sí que ho és.
I potser ací està el problema de la perspectiva de gènere: no en el que es diu, sinó en el que es normalitza. En el que és quotidià, en el que passa desapercebut, en el que es repeteix sense que ningú ho nomene.
Així que no, no escriuré una altra carta sobre igualtat. Perquè el problema no és la falta d’arguments, sinó com de fàcil és seguir ignorant-los.
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- Morante de la Puebla y Roca Rey, figuras del toreo, protagonizarán las corridas de la Feria de Abril en À Punt
- Una nueva Pérez Galdós aflora entre zanjas y dudas vecinales por los plazos
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
- Las navieras desconfían del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques
- La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
- Las últimas barracas de l'Horta de València