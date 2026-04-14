El éxito de la últimsa misión aeroespacial estadounidense confirma el dominio de las ciencias por el ser humano. Física, Química, Matemáticas y Bilogía.

La última catástrofe natural mas cercana a nosotros la conocemos. En Mozambique, en el Caribe, en Japón y en otros países, suceden todos los años catástrofes naturales.

Si somos capaces de ir y volver a la luna en 10 días, también somos capaces de prever inundaciones, sismos, huracanes e impactos de meteoritos con muchísima exactitud.

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Vivimos de momento en el paneta Tierra y el objetivo de las ciencias aplicadas es mejorar la calidad de vida en la Tierra.