El límite se cierne sobre Trump

El escenario de Trump no es solo exterior: su lucha también transcurre en un tablero interior, como en todo ser humano. Para comprenderlo, resulta reveladora su biografía, poco conocida en Europa.

Su abuelo, Friedrich, emigrante alemán, inició su negocio inmobiliario en la fiebre del oro; murió durante la gripe española cuando su hijo Fred tenía 12 años. Esa pérdida temprana marcó una figura paterna posteriormente muy dominante, centrada en el logro económico y en la negación de la vulnerabilidad.

Su primogénito, Fred Jr., eligió la aviación como vocación propia, fue rechazado en ese sistema familiar y terminó falleciendo a los 42 años por alcoholismo.

Donald creció sin una experiencia clara de libertad interna, y su engrandecimiento funciona como defensa frente a una fragilidad no reconocida, donde la humillación del otro opera como protección frente a la propia vulnerabilidad.

El límite aparece como amenaza, como en el caso de Irán, cuando el objeto deja de ser plenamente controlable. Entonces surge la vivencia de fracaso, y la violencia externa refleja la inquietud interna por la pérdida de control.

Noticias relacionadas

Ojalá ambos bandos puedan sentirse ganadores, y la paz llegue pronto.