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Con Mundial, sin identidad

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Tendremos Nou Mestalla y tendremos Mundial, pero por el camino se ha perdido mucho. El Valencia CF es una entidad sin identidad, una franquicia de saldo solo sostenida por la lealtad de abonados, aficionados y simpatizantes. Como metáfora es deprimente y económicamente un desastre para la institución. Aprender a conservar, gestionar y cuidar lo propio es una asignatura pendiente; una obligación a todos los niveles: social, politico, cultural y deportivo.

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