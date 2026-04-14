Pasión
Salvador Ruiz Fargueta
Torrent
En esta Semana Santa en la que hemos rememorado la pasión y muerte de Jesucristo he reflexionado mucho sobre el sufrimiento. El de Jesús fue intenso y terrible, capaz de redimir el estigma del pecado original. Pero también se me ha hecho presente todo el sufrimiento de los enfermos, especialmente con enfermedades mentales. Toda una vida de sufrimiento incomprendido, días y noches con la locura más cruel y terrorífica acechando o la peor de las tristezas. A algunos de esos enfermos solo les queda el consuelo de sentir que el Jesús más misericordioso está con ellos.
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