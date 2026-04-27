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25 d'Abril, 469 anys com a Regne

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Des de fa 316 anys, la batalla d'Almansa va desfer furs i autonomia. Però, potser, la desfeta no és allò a recordar, sinó precisament, els darrers 469 anys a la batalla com a punt de partida. Doncs, als origens, com a ens jurídic, cultural i administratiu, ací tot va començar sent Regne.

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