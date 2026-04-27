Dos mundos
Salvador Ruiz Fargueta
Existía un mundo real, cruel y egoísta pero con unas reglas que permitían una mínima convivencia entre las naciones. Un mundo que emergió después de la Segunda Guerra Mundial y que pretendía respetar la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos. En ese mundo cualquier atentado contra un presidente de un país, sus ministros o su administración sería absolutamente condenable. Pero la administración Trump nos ha instalado en un mundo donde se puede atacar a cualquier país, secuestrar a su presidente y esquilmar sus recursos naturales; en un mundo en que mientras estás negociando la paz con los líderes de un país los asesinas; en un mundo en que masacras a las autoridades o bombardeas miles de instalaciones militares o no, y a miles de civiles hombres, mujeres o niños; en un mundo en que para alcanzar tu paz amenazas con crímenes de guerra contra toda la población civil…
En el mundo del Sr. Trump entra dentro de la mayor normalidad cualquier atentado contra él o su administración. Que Dios me perdone y nos asista.
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