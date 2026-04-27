"Mi primer post de feria"

"Este es mi look para el primer día de feria", la frase más repetida por los influencers esta semana en mi para ti de TikTok. Una tendencia que se repite cada vez más, año tras año.

Hay una diferencia entre quien celebra la Feria de Abril porque lleva toda la vida haciéndolo, porque les recuerda a sus abuelos, a algo que siente suyo, y quien se suma porque esa semana toca y queda bien en el feed.

Creadores de contenido que se visten de flamenca, se hacen las fotos y publican sus outfits sin haber pisado el Real, o que buscan un pariente andaluz por muy lejano que sea para justificar su presencia. Al final, la feria termina siendo un atrezo y una excusa para crear contenido.

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Las tradiciones cambian, se abren, se comparten, y eso es bueno. Pero cuando los que sí la viven de verdad empiezan a poner pegatinas en las jarras de rebujito con "Influencers fuera de Sevilla", es porque algo ha tenido que pasar para que una fiesta popular sienta que tiene que protegerse de sus propios invitados.