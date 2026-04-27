¿Prórroga de alquiler?

Hoy o mañana, no recuerdo, se vota en Congreso la ley -no sé si es ley- del alquiler de vivienda.

He oído que los propietarios tienen derecho a poner el precio que quieran, que para eso son las casas suyas y las han conseguido con mucho esfuerzo. Tienen razón . Pero... ¿cuántas casas para alquilar se pueden obtener con mucho esfuerzo? Seguro que las respuestas son variadas pero casi seguro que los que tienen muchas, incluso edificios enteros, son los llamados grandes tenedores y su esfuerzo, creo yo, es de otro tipo.

Parece que se puede subvencionar la luz, la gasolina, bajar el IVA de esto y de lo otro pero con la vivienda parece que hay muchos obstáculos para hacerla accesible.

¿Habría que imponer un tope en función de la superficie, el estado de conservación, la zona... ? ¿Habría que incrementar los impuestos de quien posea más de...( tres, cuatro) viviendas vacías?

Yo, como se puede apreciar, no tengo mucha idea de la solución pero, como muchos, sí del problema.

Se nos llena la boca del mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, de que en nuestro barrio ya están pidiendo más de mil al mes; incluso de tú pide que ahora todos lo hacen...

Tanto como se habla estos días de la prioridad nacional, parece que no se acuerdan de que la gente española con sueldo que no llega a los dos mil, tiene prioridad para ser la última y que los holandeses, ingleses y alemanes van primero, porque cobran más.

Sigo sin saber qué y cómo hacerlo para solucionarlo pero pienso en que proponer una prórroga de los alquileres actuales puede que sea un parche o solución transitoria, aunque si los representantes políticos estuvieran en el lugar de los inquilinos, no dudarían en aprobar el decreto y seguir hablando.

Puede ser que algunos representen más a las empresas inmobiliarias que a los usuarios. Estas empresas se camuflan entre el pequeño propietario permitiendo el abuso a él para tener campo libre para su enriquecimiento empresarial.

No es fácil arreglar esto, pero es necesario porque los que tienen dinero quieren ahogar a los que tienen poco.

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A ver qué pasa.