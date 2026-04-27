Quien siembra vientos, recoge tempestades

Llevamos días y llevaremos semanas oyendo noticias y opiniones sobre el último atentado frustrado a Trump. Nos da que pensar que ya no es una novedad; incluso que se trata de una crónica anunciada. Nada justifica la violencia como herramienta para gestionar nuestras diferencias; ni en el ámbito general ni el particular. Pero perseguir a los que no son de tú misma opinión, expulsar a los migrantes acusándolos de delincuentes, vetar a los periodistas que no son aduladores, insultar y amenazar a los países que no apoyan tus políticas belicistas; fomentar el armamento y las guerras, ridiculizar y criticar al Papa, creerse un dios...; son actitudes violentas que provocan crispación, discriminación, guerras, miseria y muerte. Creer que la violencia y el miedo son la mejor política para conciliar el mundo, significa estar ciego a la realidad, o un ser malvado y sin sentimientos. Las respuestas desesperadas y violentas son previsibles.