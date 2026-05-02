Huelga por la educación pública

Soy mujer, progresista y docente orgullosa de pertenecer a la comunidad educativa del IES Andreu Alfaro de Paiporta.

Curiosamente en su periódico olvidan lo que ocurrió realmente el día de la Dana.

Ocurrió que se dio clase con normalidad hasta la última hora lectiva; ocurrió que al día siguiente la comunidad educativa se organizó para ayudar, a pesar de haber perdido en algunos casos la propia vivienda; ocurrió que desde el segundo día fuimos casa por casa de los alumnos afectados a ayudarlos con el barro y con sus necesidades básicas; ocurrió que convertimos nuestro centro en un centro de distribución de ayuda, que entre nosotros y nuestras familias, limpiamos con lejía todas las paredes, mesas y sillas de nuestro centro y que fuimos el primer centro en habilitar la entrada progresiva de los alumnos al aula.

Sucedió también que, a partir de este episodio, vimos cómo la salud mental de nuestro alumnado se veía mermada, nos hicimos cargo de los protocolos correspondientes que se dispararon en número, de la tarea ingente de recuperar el tiempo perdido para que el alumnado de todos los niveles no sufriera una bajada en su nivel curricular y de tener que lidiar con una burocracia inútil que entorpecía nuestra labor.

Tengo 62 años y, como muchos de mis compañeros, no he faltado ni un solo día a clase en este curso.

Doy las gracias por pertenecer a una comunidad educativa resiliente, creativa, y con una noción de la palabra responsabilidad que para sí la quisieran algunos representantes políticos y algunos periodistas.

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Haré huelga indefinida, el día 11 de mayo, por mi dignidad, por el bien de mis alumnos y compañeros y por la calidad de la educación pública.