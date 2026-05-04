Impuestos y desgravaciones

A poco de abrirse el plazo para presentar la declaración de la renta, la Generalitat y el PP en perfecta armonía colocaron medio centenar de carteles (el uno junto al otro) por las carreteras valencianas anunciando uno de sus puntos fuertes: el de la bajada de impuestos y/o deducciones fiscales.

¡Cómo nos gusta que nos bajen los impuestos!, es maravilloso disponer de unos cuantos billetes en la cartera con los que no contábamos a cambio de nada, ¿o no es a cambio de nada?, ¡qué más da!, esos pellizquitos no van a hacer que la sanidad, la educación, la dependencia o la movilidad empeoren más de lo que están. Por cierto acabo de saber que una nueva coletilla incorporada a un artículo o norma ya existente del ensalzado 'plan simplifica' va a impedir que 18.000 niños con autismo puedan desgravarse su tratamiento mientras este sea “revisable” y no “permanente”. Pero no pasa nada, eso apenas tiene eco, lo importante es que se empeñan en demostrar que lo público no funciona y por tanto hay que privatizar (o desviar a la privada) lo que sea necesario, y aunque resulte más caro, como gracias a ellos nos hemos ahorrado unos dinerillos tendremos más fácil su acceso. Me pregunto yo a cuánto trabajador con el salario mínimo o incluso medio le sobra pasta para hacerlo. Y es que los que venimos de otros tiempos somos muy torpes, ya no entendemos hacia dónde va la sociedad, somos unos ilusos y deberíamos aprender de todos los que creen que los impuestos son eso, una imposición, una privación de libertad, y que “para que se lo quede el gobierno”, mejor me lo quedo yo, lo gasto y me adhiero un poquito más a la sociedad capitalista y neoliberal.

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¡Ah, eso sí! cuando me toque ir al hospital, jubilarme o entrar en una residencia, que no me falte de nada que para eso me ha encantado desgravarme mucho y pagar poco.