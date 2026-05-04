Sánchez hace bien con EE UU

Cuando era joven me gustaba Marylin Monroe y Paul Newman de la querida América.

Estamos oyendo y viendo permanentemente al yanki sus tonterías y estupideces, insultando de forma continua y haciendo gala de su antididemócrata manera de explicarse sea lo que sea. Ayer, se le ocurre decir que se va a proceder a eliminar la bases en nuestro país. Y hoy dice que de Alemania va a quitar a miles de personas que funcionan allí.

Me satisface que nuestro presidente haya sido el único mandatario capaz de decir lo que piensa y decir que se intentará ponerse al nivel de otros países de nuestro entorno y siempre que no haya necesidad de otras cuestiones, que afecten a la ciudadanía y sus necesidades (yo no voté socialismo y en 2027 me pensaré con tranquilidad la posibilidad de cómo actuar).

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A mis colegas y amigos criticando a ese posible pobre diablo, les digo que si no fuera él, no le faltaría al Pentágono otro payaso que lo hiciera (que están diciendo los duros como el vicepresidente y el, que va de bueno con todo el mundo). Anoche dijo que la guerra ha terminado (sabe que la ley dice que no puede hasta pasar 60 días y también que ahora le te toca el turno a la Argentina)