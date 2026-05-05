¿Somos libres?

Desactiva la ubicación en el móvil y no podrás realizar tareas y gestiones. Enfádate con el banco y trata de prescindir de ellos. Pronúnciate en voz baja sobre algo y quizá salgas detenido o multado. Circula por la red viaria y te preguntarán hacia donde vas y además soplarás. No es un ente quien nos guía, como creemos, sino el CAOS.

Seamos libres.