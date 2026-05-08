Medicina genómica sin especialidad de Genética
Ismael Ejarque Doménech
Presidente de la Asociación Valenciana de Genetistas Humanos (Avagen)
España es el único país de la Unión Europea sin especialidad sanitaria de Genética.
El 5 de diciembre de 2024 la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad dio el visto bueno a que se crearan las especialidades sanitarias de Genética Médica y Genética de Laboratorio.
Pero para que esto se haga oficial se han de publicar los dos Reales Decretos de dichas especialidades en el BOE. Y esto no llega.
Medicina genómica en España sin genetistas. Esto es anacrónico.
¿A qué espera el Ministerio de Sanidad?
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