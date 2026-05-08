Medicina genómica sin especialidad de Genética

España es el único país de la Unión Europea sin especialidad sanitaria de Genética.

El 5 de diciembre de 2024 la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad dio el visto bueno a que se crearan las especialidades sanitarias de Genética Médica y Genética de Laboratorio.

Pero para que esto se haga oficial se han de publicar los dos Reales Decretos de dichas especialidades en el BOE. Y esto no llega.

Medicina genómica en España sin genetistas. Esto es anacrónico.

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