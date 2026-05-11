La alianza educativa y la huelga

Es normal que los docentes hayan decidido hacer huelga porque la administración autonómica, por el momento, no ha querido ni siquiera sentarse con ellos para poder conversar tranquilamente acerca de los problemas que les afectan no sólo a ellos, sino al conjunto de la comunidad educativa.

Si la conselleria hubiera tomado las medidas de prevención necesarias en estos casos, probablemente los docentes no se hubieran puesto en huelga, pero en ocasiones es necesario actuar de esta manera, siempre pacíficamente, para poder acercar posturas de conciliación.

En el mundo educativo son varios los agentes que actúan: los alumnos, sus padres, los docentes, las administraciones públicas, el personal de servicio, etc.

Y siempre se ha dicho que el futuro de un pueblo y de una sociedad está en la educación y formación que reciben sus alumnos.

Pero, ¿cómo van a recibir una formación de calidad si los docentes, maestros y profesores no están suficientemente motivados para realizar su trabajo?

Una vez más es necesario revitalizar la alianza educativa entre las familias de los alumnos, los docentes, las administraciones, los propios alumnos, etc.

Pero en nuestra sociedad, enormemente polarizada, llevar a cabo alianzas y encuentros en donde quepamos todos resulta más difícil.

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A pesar de todo, no nos vengamos abajo y sigamos trabajando juntos y unidos en pro de una enseñanza y una formación de calidad para nuestros niños, adolescentes y jóvenes.