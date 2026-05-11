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Ni Canarias ni Madrid

José Luis Vicent Marín

València

Después de escuchar las declaraciones del presidente canario, señor Clavijo, y la presidenta madrileña, señora Ayuso, he decidido que no visitaré ninguna de esas dos comunidades mientras ambos continúen al frente de sus respectivos gobiernos (ya sé que les importa un bledo, pero yo me quedo más tranquilo). No voy a detenerme ni perder el tiempo y el esfuerzo mental en exponer mis razones. Pero como esta gente impulsiva (dirigida siempre contra el perverso Sánchez y en este caso contra la incapacitada Mónica García), se nutre de eso, de sembrar incertidumbre y cuestionar permanentemente las decisiones estatales e incluso de la OMS, les ha bastado oler que no iban por buen camino para, mientras redacto este escrito, recular ligeramente (más el primero que la segunda) y comenzar a matizar sus gestos y palabras, esas con las que ya han contagiado a más de media España, entre ellos a los trabajadores del puerto de destino que han expuesto y ratificado su rechazo a colaborar en el atraque o incluso fondeo del apestoso barco. Ya puestos, que se hundan a unas millas de la costa y asunto solucionado. Me pregunto por qué no nos quedaremos todos un poco más calladitos hasta escuchar a los que de verdad entienden y deciden en base a ello.

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