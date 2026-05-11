El fracaso no está en la nota de corte

Este año mis amigas y yo hemos empezado Bachillerato. El otro día en el recreo nos dímos cuenta de que nos queda poco más de un año para selectividad y empezamos a hablar de las diferentes carreras que queríamos estudiar. Todo iba bien hasta que una hizo la pregunta de siempre: “¿Y cuál es la nota de corte?”. Ahí la conversación cambió de tono y llegó la presión y el agobio que sentimos a diario. Desde que empezamos Bachiller siempre nos recalcan que es importante sacar muy buenas notas para entrar en la carrera que queremos, y lo contrario a eso es el fracaso. ¿Por qué una nota define nuestra valía? No entrar en la carrera que quieres por no conseguir la nota necesaria no significa fracaso, sino que esto puede abrirnos otras alternativas que pueden llegar a ser incluso mejores que la que en un inicio ibas a escoger. Es importante esforzarse y tener metas, pero siempre sabiendo que una nota no va a definir quién eres. Quizá así disfrutaríamos más de Bachillerato.