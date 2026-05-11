Hondius y la prioridad nacional

Leo con interés la información que publica Levante con respecto al Hondius. En primera página el titular es: "La valenciana y el resto de los españoles serán los primeros en ser evacuados". Finalmente "la prioridad nacional" funciona... ¡Viva Vox!... con el apoyo del Gobierno... primero los españoles...

No he encontrado ningún comentario en el periódico que haga referencia a dicha prioridad. ¿Apoya Levante "la prioridad nacional"?