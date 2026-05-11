Cómo sobrevivir a una caída masiva en el bus de la EMT

7 de mayo. Coger el autobús en hora punta puede ser una aventura para contar a los nietos; si sobrevives, claro. Hay líneas de la EMT que disponen de autobuses dobles y articulados, que hacen largos recorridos urbanos. A pesar de ello, suelen ir abarrotados. En los carriles exclusivos para el bus de la avenida Tres Creus de València, ese que hace el largo periplo de los hospitales: el 99; numero alusivo a su carga de seres vivos, me encontré, circulando veloz y atestado. Algunos pasajeros manifestaban que cada vez nos parecíamos más a los autobuses indios; el último paso sería ir colgados de las puertas o en el techo del autobús rojo. Mientras, la voz sintética, ajena a nuestras tribulaciones, recomendaba con machaconería: «Passeu al fons de l'autobús». De repente, en una fracción de segundo, sonó un bocinazo tremendo acompañado de una frenada de infarto, que nos sacó de nuestro exigua y apretada posición y nos lanzó a todos por el suelo del autobús. Quejas, voces, improperios, consternación general... Unos a otros nos ayudamos a levantarnos y nos socorrimos. Algarabía general. Alguien al fondo grita que hay personas heridas. El conductor sale del bus y la incertidumbre y confusión se adueñan de la situación. Las puertas no se abren. Diez minutos inmovilizados y sin información. Nervios, claustrofobia y confusión. Ante la inoperancia de la policía municipal y del conductor, decidimos salir por la puerta delantera. Algunas se quedan para testificar, el resto, traumatizados, partimos a nuestros quehaceres. Constato en mis carnes, con tristeza y enfado, que los defensores de rentabilizar los servicios públicos nos perjudican a todos. Todavía me duele el brazo (secuelas) mientras escribo esta carta. Buenos días y buena suerte.