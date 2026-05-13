El esfuerzo ya no basta

Tengo 17 años y ya he asumido que independizarme será casi imposible en la sociedad actual de mi país. Siempre nos han dicho que mediante el trabajo y el esfuerzo conseguiríamos cualquier cosa que nos propusiéramos: oficios, dinero, viviendas… Aún recuerdo cuando mi abuelo me leía de pequeña los artículos del periódico de los jóvenes de aquel entonces, agradecidos porque el estudiar una carrera universitaria les garantizaba una vida digna.

Sin embargo, basta con observar la situación actual de quienes tienen unos pocos años más que yo para darse cuenta de que eso ya no es suficiente. Los jóvenes de ahora, donde me incluyo, ya no solo estudiamos, sinó que además realizamos trabajos muy duros, que nadie quiere, y en horarios muy desafortunados para poder mantenernos y aspirar a un piso en alquiler compartido con personas a las que en ocasiones ni conocemos.

Noticias relacionadas

Quizá el problema no sea únicamente la falta de ganas de los jóvenes de trabajar y esforzarse, sinó las condiciones que estamos heredando. Resulta difícil creer en la cultura del esfuerzo cuando trabajar ya no garantiza algo tan básico como poder vivir de forma independiente.