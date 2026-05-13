Vivir se ha convertido en un lujo

El acceso a la vivienda en España ha dejado de ser un problema para convertirse en una barrera estructural. Ya no hablamos solo de precios altos, sino de una realidad donde trabajar no garantiza poder independizarse. Se insiste en medidas parciales que no atacan el fondo del problema: un mercado tensionado, una oferta insuficiente y una especulación que se ha normalizado. Mientras tanto, miles de jóvenes retrasan su proyecto de vida o lo abandonan directamente. Lo más preocupante es la resignación. Hemos asumido que compartir piso hasta los treinta o vivir al límite es parte del sistema. Pero no lo es. Es el resultado de decisiones políticas que han priorizado el mercado sobre el derecho a una vivienda digna.