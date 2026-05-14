Como aficionado, no necesito las disculpas, Dani Martín

Lo hizo tras su concierto en el Roig Arena, donde, en un ambiente festivo y desinhibido se refirió a Peter Lim con “a ver si se va el chino ese”. Por mí no te preocupes querido Dani, yo como aficionado e incluso como valenciano, e incluso como español, no necesito esas disculpas, y apoyo todo comentario que no raye el insulto en contra de ese señor asiático (porque es verdad que los chinos sí podían sentirse ofendidos). Así, el club se ha quedado satisfecho, allá ellos, con su pan se lo coman (aunque está sucediendo al revés, el asiático se está zampando al club). Me temo que allí dentro le temen un poco. Ya saben, quien paga manda, pero éste paga poco y manda mucho. Manda tanto desde que unos “valencianos de pura cepa” (en las antípodas del dueño del Roig Arena donde resonaron esas “duras” palabras), se lo endosaron a precio de saldo y se lavaron las manos como Poncio Pilatos pensando que aunque la afición no tiene culpa de nada que sea otro quien condene sus ilusiones y ejecute la sentencia. Y bien que la está ejecutando, así que Dani, por mí no te preocupes lo más mínimo y si otra vez se te escapa algo parecido no sufras que ya sufrimos miles de valencianos en cada partido.