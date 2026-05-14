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La luz de la prensa

Urbanización La Besana de l’Énova.

Urbanización La Besana de l’Énova. / LEV-EMV

José Román

l'Énova

Estas líneas han de ser de un triple agradecimiento; de agradecimiento a todos aquellos que hacen posible Levante-EMV; de agradecimiento y felicitación, a todos los profesionales y colaboradores que, inasequibles al desaliento, con trabajo duro, con brillantez y con extraordinaria dedicación, escriben y participan en él. Y por último, un muy profundo agradecimiento en nombre de todos los vecinos al director del diario, por hacerse eco del problema que teníamos 50 familias de la urbanización La Besana de l’Énova, al carecer de fluido eléctrico en nuestras viviendas. El Servicio Territorial de Industria, por fin, ha tramitado y resuelto el expediente incoado por la compañía Iberdrola de forma favorable, autorizando la puesta en marcha de los transformadores de energía en nuestra urbanización. Cumplido el deber que a un tiempo exigen la cortesía y la gratitud, no quiero finalizar sin hacer hincapié en la libertad de expresión; la enorme importancia que supone para todos nosotros contar con medios que, además de recoger y escuchar nuestros problemas cotidianos en el ámbito social, ejercen su labor informativa con total independencia y neutralidad.

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