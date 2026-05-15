Sobre l'educació pública

Laura Avellán Castillo

València

Com a professora de secundària a la Comunitat Valenciana i com a mare, visc la realitat de les aules cada dia. Sé perfectament de què parle perquè ho patisc i ho lliute en primera persona. Escric esta carta per responsabilitat, perquè vull un present digne i el millor futur possible tant per als meus alumnes com per als meus fills, i no puc quedar-me de braços creuats davant la situació actual.

Exigim negociació real a la conselleria.

 Bloqueig i supèrbia: Denunciem la total falta de voluntat de la Conselleria per a gitar-se a negociar millores reals amb els qui estem a peu d'aula.

Aules massificades: Patim una falta evident de recursos, ràtios elevades i traves burocràtiques que perjudiquen directament l'atenció als nostres alumnes i fills.

Drets i inversió: La defensa de l'escola pública i la millora de les conficions laborals del docents no és un capritx , ni un priviliegi, és l'única garantia d'un sistema educatiu de qualitat per a tots.

Contra l'oportunisme polític de l'oposició

 Memòria enfront de les promeses: Critiquem durament partits de l'opisició, que ara pretenen abanderar les nostres queixes de forma oportunista.

Inacció en el passat: Recordem que, quan van estar al poder, a penes van moure un dit per a solucionar els problemes estructurals de l'educació.

Educació sense partidisme: No som el peó de cap tauler polític. L'ensenyança pública no pot ser una arma electoral, ja que és molt, molt més.

Els docents i les famílies compartim el mateix objectiu: protegir el futur dels joves. Exigim el respecte que mereixem tant de qui governa hui amb menyspreu a la negociació, com de qui va governar ahir amb desídia.

L'escola pública es defensa amb pressupostos, compromís real i unitat col.lectiva. No sols està en joc l'ensenyança pública, si no el futur de la nostra societat.

Sobre l'educació pública

