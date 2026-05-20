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Dana: la comisión y el comisionado

José Luis Vicent Marín

València

Ha terminado la Comisión de investigación en les Corts Valencianes sin que los que ejercían entonces de consellera de Justicia e Interior (Salomé Pradas) y secretario autonómico de Emergencias (Emilio Argüeso) hayan comparecido para hacerles una sola pregunta como tampoco figuran sus nombres en ninguna de las 200 páginas elaboradas por PP y Vox. Sí que aparece sin embargo el del entonces president de cuyo nombre no quiero acordarme mas no puedo olvidarme, pero evidentemente sale para exonerarlo de toda responsabilidad, que finalmente recae como es natural en la Aemet, la CHJ, ministerios de Interior y Defensa y, en fin, todo lo que huela a perro que es el apelativo cariñoso que dedican habitualmente al presidente del Gobierno. Y como en realidad, había poco o nada que hacer ante las deficientes infraestructuras y nefastas previsiones meteorológicas estatales, pues qué más da estar de cháchara y comilona 5 o más horas, qué más da no saber en qué consistía el sistema ES-Alert, qué más da el colapso del 112, qué más da convocar la reunión del Cecopi con la tragedia ya iniciada, qué más da debatir torpemente en aquella burbuja cuando la gente ya estaba muriendo, qué más da, en fin, cuando todos sabemos que luchar contra el destino es una batalla perdida.

Y si no que se lo pregunten al que fue comisionado de la Dana por parte del Gobierno, José María Ángel, cuyo destino cambió tras una denuncia anónima y ahí lo tenemos esperando su castigo por supuesta falsificación de título cuando él mismo (ahora apedreado) aceptó prolongar su cargo al frente de Emergencias porque el nuevo gobierno PP-Vox era incapaz de encontrar a nadie competente. A fe que jamás lo encontraron y con título o sin él, estoy seguro de que “el destino” hubiera cambiado para decenas de las personas que fallecieron aquel trágico día.

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