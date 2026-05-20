Un hotel/torre mirador para València

Recientemente hemos tenido conocimiento de que el Ayuntamiento de València, por boca de su alcaldesa, María José Catalá, ha planteado la idea de proyectar un hotel de 108 metros de altura en el entorno de la Marina de Valencia, y que según se afirma, va a constituir un hito arquitectónico que cambiará el skyline de Valencia.

No puedo estar más de acuerdo con dicha propuesta. En mi opinión, y creo que en ello coincidirá la ciudadanía de València, ese hito arquitectónico debe tener un carácter emblemático y singular al igual que en su día supuso la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Como se recordará, el proyecto inicial de la Ciudad de las Artes y las Ciencias incluía una torre de telecomunicaciones, que luego fue retirada del proyecto para ser sustituida por el actual Palau de les Arts, desaprovechando así una ocasión inmejorable para la construcción del gran hito turístico que le falta a València. En efecto, una ciudad llana como València carece del suficiente relieve físico como para habilitar un mirador desde el que se pueda contemplar una vista de la ciudad, y que tanto encanto dan a otras ciudades, que sí gozan de ese privilegio.

Por tanto, a través de esta carta, quiero hacer un llamamiento a la alcaldesa, a las Administraciones y/o empresas implicadas para que dicho hotel/edificio de uso terciario se sustituya por una Torre Mirador. No cabe duda de que dicha construcción sería el hito turístico que le falta a Valencia, perfilando de forma definitiva el skyline de la ciudad, de forma similar a otros edificios por todos conocidos (Torre Eiffel de Paris, CN Tower de Toronto, Space Needle de Seattle, Stratosphere Tower de Las Vegas, Spinnaker Tower de Portsmouth, etc.).

Sin necesidad de que tenga la envergadura y la gran altura de dichas torres, sería suficiente que la edificación en cuestión, o en su defecto, la torre mirador, sea atractiva por su diseño, esbelta y estilizada. Su diseño podría inspirarse en las mencionadas torres Space Needle de Seattle o Spinnaker de Portsmouth, por tener un estilo que encajaría muy bien con el resto de los edificios de la Marina. Su coste de construcción sería más económico de lo que pudiera pensarse en un principio y su amortización sería rápida en razón al atractivo que supondría una visión desde las alturas, tanto diurna como nocturna, de toda el área metropolitana de València, de la Albufera y las sierras circundantes. Si a ello añadimos un restaurante panorámico, el atractivo turístico queda fuera de toda duda, lo que además haría muy atractiva la inversión privada en el proyecto.

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Sería deseable que esta idea se valorara y estudiara como se merece, pues ocasiones como esta ya quedan pocas, y es preciso aprovecharlas en beneficio de la riqueza arquitectónica y turística de Valencia.