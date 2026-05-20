Reclamaciones laborales de médicos y profesores

Los cidadanos normales no podemos entender el maltrato del Gobierno valenciano hacia los médicos y profesores. No solo no se atienden sus revindicaciones salariales y de mejora de las condiciones laborales, sino que se les ningunea en las negociaciones y se les critica y ataca por ejercer su legítimo derecho a la huelga. ¿No son la mayoría de ellos españoles, incluso valencianos?, ¿no atienden cada día las necesidades sanitarias y educativas de los valencianos, también españoles?, ¿para que sirve la llamada prioridad nacional si no es para mejorar las condiciones laborales y salariales de estos profesionales que atienden dos servicios imprescindibles para los valencianos? Que no lo expliquen... porque de momento parece que es un eslogan vacío.