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Mi gratitud a La Nau Gran

Víctor Calvo Luna

València

Acudí a las oficinas, sin cita previa, el último día de plazo y fuera de la hora de atención, a preinscribirme en los nuevos cursos. Me miraron atónitos y algo sorprendidos. Me disculpé por mi asalto y les pedí ayuda para que me ayudasen a efectuar los trámites. Su respuesta fue inmediata y cordial: "Dígame el DNI". Tecleo en el ordenador. "Usuario y contraseña". Mas tecleo. "¿Qué cursos solicita?". Le di los nombres. Nuevo tecleo. "Ya está inscrito correctamente. Quédese tranquilo". Les di las gracias efusivamente, y no los besé y abracé por si mi gesto no era bien entendido. El caso es que las personas mayores que vamos a la Universitat hemos terminado el curso y el itinerario, pero ya estamos ansiosas pensando en los nuevos cursos tras las vacaciones. Y es que La Nau Gran ayuda a que nos mantengamos cognitivamente activos, a que sigamos aprendiendo y a socializarnos; a todas las personas mayores que lo deseen, a partir de los 50 años. Desde principios del siglo XXI la Universitat de València ofrece 10 itinerarios de tres cursos en materias muy diversas, de letras y ciencia; y múltiples cursos monográficos (90, en el curso 2025-26). Este curso hemos alcanzado la cifra de 3.000 alumnos. La oportunidad que nos brinda La Nau Gran para seguir activos es encomiable, y el nivel del profesorado universitario excelente. Gracias, de todo corazón, por ofrecernos la oportunidad de mejorar y de sentirnos útiles y vitales. Prometo, el curso que viene, no saltarme demasiado las normas.

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