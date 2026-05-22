Signaries l'acord?

Soc mestre de primària en una escola pública relativament nova que, entre juny i setembre, es converteix en un autèntic forn. A les hores centrals del dia, la principal preocupació de famílies i professorat no és pedagògica: és simplement suportar la calor. L'alumnat porta ventiladors portàtils per poder aguantar les classes. Aquest problema apareix en la proposta d'acord presentada per la Conselleria d'Educació, definida per la consellera com "un pla integral per a reforçar l'educació pública valenciana", amb este punt: "Posada en marxa d'un Pla Director d'Infraestructures Educatives que incloga un Pla de Confort Tèrmic i un Pla d'Accessibilitat." I ja està. Res més.

Imagina ara que vas a comprar un televisor per, posem, 499 euros. El primer que preguntaries seria quantes polsades té, quina resolució ofereix o quan te l'entregaran. Però et responen només que "ja arribarà". Sense calendari. Sense detalls. Sense compromisos concrets. Signaries la compra?