La "Conference" del descenso
Ramón Puchades Rincón de Arellano
Sí, el Valencia CF está en la "Conference", no en la europea sino en la del descenso desde hace años. Tras ganar la copa en 2019, la institución inició una decadencia evidente. Nada hace pensar que la tendencia vaya a cambiar por muchas promesas dados los antecedentes, sin olvidar que el cántaro lleva yendo demasiado tiempo a la fuente. Por otra parte, el Levante UD ha realizado una proeza logrando la permanencia, y a diferencia del Valencia CF, tiene un potencial de crecimiento enorme: económico, social y deportivo; deberían aprovecharlo para mantener una base sólida, constante y estable mirando siempre hacia delante. Si bien la ciudad seguirá teniendo dos equipos en primera división la próxima temporada -y podría no haber tenido ninguno-, las perspectivas y proyectos son muy diferentes: mediocridad asumida vs ambición con sentido y trellat. A Europa no se llega por inercia acomodada, requiere exigencia y unos objetivos mínimos definidos.
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