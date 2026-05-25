Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaNueva propuesta sindicatosFamilia valenciana IndonesiaVivienda ValenciaNuevo delta AlbuferaJugadores valencianos MundialEntradas Estopa Roig ArenaHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

La "Conference" del descenso

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Sí, el Valencia CF está en la "Conference", no en la europea sino en la del descenso desde hace años. Tras ganar la copa en 2019, la institución inició una decadencia evidente. Nada hace pensar que la tendencia vaya a cambiar por muchas promesas dados los antecedentes, sin olvidar que el cántaro lleva yendo demasiado tiempo a la fuente. Por otra parte, el Levante UD ha realizado una proeza logrando la permanencia, y a diferencia del Valencia CF, tiene un potencial de crecimiento enorme: económico, social y deportivo; deberían aprovecharlo para mantener una base sólida, constante y estable mirando siempre hacia delante. Si bien la ciudad seguirá teniendo dos equipos en primera división la próxima temporada -y podría no haber tenido ninguno-, las perspectivas y proyectos son muy diferentes: mediocridad asumida vs ambición con sentido y trellat. A Europa no se llega por inercia acomodada, requiere exigencia y unos objetivos mínimos definidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. València multa a un macrocasero con 323 pisos por explotar un alojamiento turístico ilegal
  2. Muere un hombre de 35 años en Sagunt tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga
  3. El nuevo delta de l'Albufera: la dana genera un cúmulo de sedimentos frente al barranco del Poyo
  4. Así será la tercera semana de huelga: concentraciones, una manifestación unitaria y una negociación sin fecha
  5. La periodista y fallera de la corte 2009 Ana Cuesta vuelve a València para celebrar su boda con Guillermo Calavía
  6. València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones
  7. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
  8. Los sobrinos de la anciana con alzheimer expoliada exigen al juez que siga investigando al notario

La obesidad de los padres altera el metabolismo de sus hijos y aumenta el riesgo de enfermedades

La obesidad de los padres altera el metabolismo de sus hijos y aumenta el riesgo de enfermedades

Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas.

Un ciberataque obliga a aplazar las citas online para los abonos de aparcamiento de verano en Cullera

Un ciberataque obliga a aplazar las citas online para los abonos de aparcamiento de verano en Cullera

El Sagunto Fútbol Base ya es de primera FFCV

El Sagunto Fútbol Base ya es de primera FFCV

La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV

La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV

La mestra d'Almussafes Iolanda Corella Llopis, premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes

La mestra d'Almussafes Iolanda Corella Llopis, premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes

El capitán del barco que naufragó en Indonesia con la familia valenciana "compró su licencia sin recibir formación"

El capitán del barco que naufragó en Indonesia con la familia valenciana "compró su licencia sin recibir formación"

Amparo Gómez Diago, directora técnica de la Asamblea Local Alto Túria

Tracking Pixel Contents