Voté socialismo, como hicimos gentes de izquierdas, en 1982 para eliminar el régimen fascista y represivo que había en el país. Hecho aquello por primera vez nos sentimos, aunque en semilibertad y seguimos obviamente peleando y luchando para conseguir libertades, ya que los de la descendientes de la dictadura de más de 40 años, seguían pensando que España era suya y tenía que seguir siendo la abanderada de aquella derechona, que nunca acató y que hoy se empeña en tratar de eliminar cuantas cosa pueda y lo hace políticamente.

Cuando Zapatero accede al poder, preferentemente por lo sucedido en Madrid, que por cierto aún hay quien piensa que fue la ETA, en su empecinamiento en no asumir lo que todo el mundo ya sabía.

Zapatero ha sido el mejor presidente que hemos tenido, pero con muchos largos de distancia de los demás. Parece, que somos muy olvidadizos y bastante desagradecidos de aquél que hizo posible el inicio de esta España que todo el mundo quiere visitar y felicita por su actual capacidad y bienestar.

Lo primero que hizo al ser presidente fue traer los soldados que había fuera e integrarlos en sus cuarteles o sus domicilios. Aprobó y amplió las parejas del mismo sexo y con su ministro Rubalcaba al frente, terminó con la banda terrorista, con la que otros lo intentaron incluso trayendo algunos etarras, sin conseguirlo.

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Desde que tengo uso de razón, siempre he pensado que el que la haga que la pague, pero creo que Zapatero no debería estar ni imputado, más cuando vemos lo que la mala justicia justifica todos los días. Hay de todo en la misma, pero algunos la defenestran.