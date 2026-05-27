La otra crisis: del dicho al hecho en la educación valenciana
Jesús Asensi Vendrell
Los docentes valencianos de los centros públicos siguen adelante con su huelga indefinida y con las concentraciones multitudinarias, pues desean mostrar su descontento con la situación educativa actual. De todos modos, para evitar posibles críticas de la ciudadanía, insisten en que su mayor preocupación son sus alumnos y sus familias, no su precariedad salarial, pues se merecen una educación de calidad.
Por eso, para que nadie tenga ninguna duda, sugerimos a la Consellera de Educación, la señora Carmen Ortí, que acepte de una vez por todas las exigencias que le están planteando los sindicatos de enseñanza pública. Bueno, mejor dicho, todas menos una: la del aumento de sueldo. Así, desprendidos de la única reivindicación que parece que sólo les beneficia a ellos, los docentes valencianos demostrarán con los hechos que los discentes y sus familias son realmente su prioridad.
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