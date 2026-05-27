Español, no es lo que parece

Amol, no es lo que parece, le dice su amado/a a su cónyugue... Yo no sabía que el negro es como el blanco y que el pan sabe a vino.

Torerito ZP, olé. Ole que te ponía a trabajar en la tierra 11/16 h (depende de la atmósfera, no de vosotros); vamos que te ampliaba la jornada.