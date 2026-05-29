El retraso injustificable de las negociaciones en la huelga

Me llamo Jorge Carlos Villar Rodríguez, soy profesor del IES Enric Valor de Campello, llevo casi tres semanas en huelga y veo con indignación que la Conselleria d'Educació ha decidido interrumpir las negociaciones con los representantes sindicales hasta el lunes. El viernes se han dado vacaciones y tampoco se han planteado trabajar en fin de semana en una situación tan excepcional como esta. Estoy convencido de que la única explicación posible es que quieren asfixiarnos alargando nuestra huelga al máximo, ya que les da absolutamente igual la enseñanza pública.