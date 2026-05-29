El retraso injustificable de las negociaciones en la huelga
Jorge Carlos Villar Rodríguez
El Campello
Me llamo Jorge Carlos Villar Rodríguez, soy profesor del IES Enric Valor de Campello, llevo casi tres semanas en huelga y veo con indignación que la Conselleria d'Educació ha decidido interrumpir las negociaciones con los representantes sindicales hasta el lunes. El viernes se han dado vacaciones y tampoco se han planteado trabajar en fin de semana en una situación tan excepcional como esta. Estoy convencido de que la única explicación posible es que quieren asfixiarnos alargando nuestra huelga al máximo, ya que les da absolutamente igual la enseñanza pública.
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Educación avisa de los 'castigos' para los profesores que no se presenten a la PAU
- La mayoría sindical rechaza la última propuesta de Educación, que califica de 'insuficiente' en las ratios y salarios, además de 'una burla' al valenciano
- Juan Roig: 'Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros
- Pérez Llorca, a los sindicatos: 'Si de la otra parte no llegan cesiones, va a ser muy difícil un acuerdo
- El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
- Pérez Llorca anuncia un presupuesto de 'casi 8.000 millones' para Educación y señala que la huelga 'ya no tiene sentido
- La C. Valenciana recibirá 9 millones menos para la Dependencia por su 'mala gestión