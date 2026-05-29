La vaga educativa i les víctimes col·laterals
Patricia Carbó i Cebrià
Es diu que en tot conflicte bèl·lic hi ha unes víctimes col·laterals, que són aquelles que, en teoria, no es busquen quan es produeix una operació militar. En el cas de la vaga educativa a la Comunitat Valenciana que s’allarga ja tres setmanes i que va per a una quarta, està clar quines són: l’alumnat. Unes xiquetes i uns xiquets que han arribat a un final de curs frustrat, amb unes incerteses enormes i amb una impotència encara major, i que, especialment en el cas dels dos cursos de Batxillerat, amb el seu futur en joc.
Són en estos moments de crisi quan esperem que les nostres autoritats estiguen a l’altura, però, malauradament, la ciutadania valenciana ens tornem a trobar enfront amb una incapacitat i el que pareix un menyspreu enorme. Deixar passar tres dies per a reprendre una negociació que involucra un dret humà fonamental com és el de l’educació és també d’una crueltat supina.
