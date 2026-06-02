La noche de los desamparados
Víctor Calvo Luna
No sé qué tal habrán pasado su primera noche los profesores acampados junto a la Virgen. Lo que es cierto es que, tras 25 días de negociaciones infructuosas, maltrato físico en las concentraciones, falta de ingresos y las opiniones y conductas autoritarias de la Generalitat Valenciana; deben ser considerados, en justicia humana y divina, unos perfectos desamparados. Tal vez nuestra patrona haya hecho un gesto extraordinario de protección y consuelo, y los haya amparado bajo su manto, para protegerlos de un gobierno inhumano y déspota, falto de sensibilidad ante las precarias condiciones de la educación en nuestra Comunitat. Me temo que, a pesar de todo el esfuerzo humano y divino, este gobierno valenciano es del tipo: 'a Dios rogando, y con el mazo dando'.
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Marcha lenta en los accesos a las ciudades y un nuevo día de negociación: la huelga comienza su cuarta semana
- Conselleria modifica su propuesta con calendarización y más recursos para los equipamientos de FP pero sin cambios en salarios y ratios
- La Policía inicia el proceso para abrir expediente disciplinario al agente que agredió a la docente en Conselleria
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante
- Las claves de la cuarta semana de la huelga indefinida de profesores en Valencia
- Estación Central de València: construcción modular en 6 fases sin corte de tráfico ferroviario