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La noche de los desamparados

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Víctor Calvo Luna

València

No sé qué tal habrán pasado su primera noche los profesores acampados junto a la Virgen. Lo que es cierto es que, tras 25 días de negociaciones infructuosas, maltrato físico en las concentraciones, falta de ingresos y las opiniones y conductas autoritarias de la Generalitat Valenciana; deben ser considerados, en justicia humana y divina, unos perfectos desamparados. Tal vez nuestra patrona haya hecho un gesto extraordinario de protección y consuelo, y los haya amparado bajo su manto, para protegerlos de un gobierno inhumano y déspota, falto de sensibilidad ante las precarias condiciones de la educación en nuestra Comunitat. Me temo que, a pesar de todo el esfuerzo humano y divino, este gobierno valenciano es del tipo: 'a Dios rogando, y con el mazo dando'.

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