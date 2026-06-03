Robots con uniforme de policía
Cristina Soto
¿Estarán las fuerzas del orden experimentando con robots androides en sus recientes intervenciones por las calles de Valencia?
Solo la respuesta afirmativa a este supuesto —la carencia de humanidad de los robots— explicaría el violento empujón por la espalda que un sujeto uniformado propinó el domingo 31 de mayo a una maestra durante una manifestación pacífica.
Esa actuación, difundida en redes e informativos, fue propia de una máquina, de un robot aspirador programado para limpiar la calzada de todo aquello que encuentre a su paso. Su única función: eliminar «estorbos» y avanzar sin mirar atrás.
Pero, por desgracia, no se trata de ensayos con robots. Quienes actúan como tales son seres humanos. Sin humanidad, sin respeto, sin profesionalidad. Con músculos, con uniforme y con armas.
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