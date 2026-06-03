Robots con uniforme de policía

¿Estarán las fuerzas del orden experimentando con robots androides en sus recientes intervenciones por las calles de Valencia?

Solo la respuesta afirmativa a este supuesto —la carencia de humanidad de los robots— explicaría el violento empujón por la espalda que un sujeto uniformado propinó el domingo 31 de mayo a una maestra durante una manifestación pacífica.

Esa actuación, difundida en redes e informativos, fue propia de una máquina, de un robot aspirador programado para limpiar la calzada de todo aquello que encuentre a su paso. Su única función: eliminar «estorbos» y avanzar sin mirar atrás.

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Pero, por desgracia, no se trata de ensayos con robots. Quienes actúan como tales son seres humanos. Sin humanidad, sin respeto, sin profesionalidad. Con músculos, con uniforme y con armas.