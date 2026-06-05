Lejos del papa

Este fin de semana viajaré desde Valencia a Madrid con un grupo de jóvenes para participar en los actos con el papa León XIV. Hace unos días nos comunicaron que el sector que nos habían asignado para la misa había sido cambiado por otro bastante más alejado del altar. La noticia provocó algunas quejas y cierta decepción. Es humano. A todos nos gusta estar cerca.

Durante un momento pensé que era una mala noticia. Después recordé que soy sacerdote de una religión cuyo fundador murió fuera de las murallas de la ciudad, rechazado por las autoridades, abandonado por casi todos —apenas permanecían junto a Él unas pocas mujeres, san Juan y la Virgen María— y elevado sobre una cruz.

Vivimos en una época obsesionada con la cercanía al escenario. Hay quien paga fortunas por una pulsera, una acreditación o una zona VIP. Hemos terminado creyendo que la importancia se mide en metros. Pero el Evangelio tiene la extraña costumbre de invertir los esquemas: los últimos serán los primeros, los pobres son bienaventurados y Dios suele aparecer donde nadie esperaba encontrarlo.

Los primeros cristianos no ocuparon lugares preferentes; con frecuencia ocuparon cárceles, catacumbas y anfiteatros. La Iglesia no nació en los palacios, sino como una pequeña minoría, pobre y sorprendentemente alegre, que había descubierto una Verdad por la que merecía la pena vivir y morir.

Por eso vuelven hoy a mi memoria unas palabras proféticas de Benedicto XVI. Decía que la Iglesia del futuro quizá sería más pequeña, perdería muchos privilegios sociales y volvería a parecerse más a sus orígenes; pero precisamente por eso podría ser más auténtica. No una Iglesia sostenida por el prestigio o por el número, sino por la fe convencida de quienes han encontrado realmente a Cristo.

Así que iremos a Madrid. Rezaremos, cantaremos, pasaremos calor y seguramente veremos al papa muy pequeño en la distancia. Pero procuraremos ofrecer esos metros de más por quienes no han podido venir: los enfermos, los ancianos, quienes han perdido la fe o quienes buscan a Dios aún sin saberlo.

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Ellos forman, en cierto modo, la verdadera última fila de la Iglesia. Y sospecho que es precisamente allí donde Cristo suele reservarse los mejores asientos.