Quan la sanitat pública té rostre
Borja Giménez Fernández
Quan parlem de sanitat pública solem pensar en edificis, pressupostos o llistes d’espera. No obstant això, la vertadera sanitat pública té nom i cognoms. Són els professionals que, fins i tot en un context de jornades extenuants i recursos sovint insuficients, transformen moments d’enorme incertesa en experiències profundament humanes.
La meua dona i jo volem expressar públicament el nostre agraïment per l’atenció rebuda a l’Hospital Clínic Universitari de València durant el naixement del nostre fill, Marc. Especialment al matró i l’equip de ginecologia que ens va rebre de matinada quan arribàvem espantats i carregats de dubtes. Van cuidar cada detall perquè el part poguera desenvolupar-se de la manera més natural possible, creant un ambient de calma i confiança. Després, amb el canvi de torn, va arribar un nou equip, que amb una empatia extraordinària, ens van ajudar a entendre que, moltes vegades, el pes més gran no el porten les circumstàncies, sinó les expectatives que ens imposem a nosaltres mateixos. Amb serenitat, proximitat i una gran qualitat humana, ens va ajudar a gestionar aquells moments difícils. Les seues paraules i acompanyament van ser fonamentals perquè la meua dona poguera viure aquell procés amb la màxima dignitat possible.
Menció especial mereix igualment tot el personal sanitari així com assistencial que van participar durant tot el procés, convertint una situació especialment vulnerable en una experiència digna, humana i propera. La sanitat pública són les persones que li posen rostre, ànima i vocació de servei. Professionals que ens recorden que els serveis públics són una de les millors expressions ens fan sentir orgullosos del sistema sanitari que tenim. El dia que va nàixer Marc també va ser el dia en què vam comprovar, una vegada més, que darrere de cada gran hospital hi ha persones extraordinàries
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