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Petició a la Inspecció Educativa

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Marc Antoni Adell

València

Amb interès he llegit la petició que els representants del professorat de l’escola pública, adrecen a la Inspecció Educativa, perquè insten a la Conselleria a atendre les peticions de millora del sistema, incloses les dels professionals implicats.

Argumenten el coneixement directe, la implicació, la preparació i el compromís en l’acompanyament del procés educatiu -i el prestigi reconegut i la independència, afegiria jo- d’aquells funcionaris.

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Vull esperar que aquella petició serà atesa i contribuirà a resoldre una situació que fa massa temps que dura i no beneficia a ningú. Llàstima de no poder recolzar -oficialment i formalment- una tal legítima i justa petició, els antics professionals de la Inspecció Educativa -com jo mateix- que ens trobem a la reserva -per raons d’edat. Sí, en canvi, com a ciutadans i amb entusiasme.

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