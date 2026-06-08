Petició a la Inspecció Educativa
Marc Antoni Adell
Amb interès he llegit la petició que els representants del professorat de l’escola pública, adrecen a la Inspecció Educativa, perquè insten a la Conselleria a atendre les peticions de millora del sistema, incloses les dels professionals implicats.
Argumenten el coneixement directe, la implicació, la preparació i el compromís en l’acompanyament del procés educatiu -i el prestigi reconegut i la independència, afegiria jo- d’aquells funcionaris.
Vull esperar que aquella petició serà atesa i contribuirà a resoldre una situació que fa massa temps que dura i no beneficia a ningú. Llàstima de no poder recolzar -oficialment i formalment- una tal legítima i justa petició, els antics professionals de la Inspecció Educativa -com jo mateix- que ens trobem a la reserva -per raons d’edat. Sí, en canvi, com a ciutadans i amb entusiasme.
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