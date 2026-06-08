Respecte, diàleg i honestedat
Inma Alcaraz
El meu alumnat sap, des del primer dia, que l'honestedat, el diàleg i el respecte són el nostre lema. En aquesta vaga indefinida de la Comunitat Valenciana, alguna cosa està fallant des de la base, i és molt preocupant.
Aquest any pose fi a la meua carrera professional com a professora de secundària i també a la universitat. He dedicat la meua vida a l'ensenyament públic i l'he gaudit moltíssim. Però, en el meu any de jubilació, el panorama és gris. No vull que res l'entelisca, perquè la il·lusió amb què sempre he treballat la conservaré com un tresor.
Vaig ser, contra tot pronòstic, mestra —el meu somni—. Sóc el resultat de l'escola pública, becada des de menuda fins a la universitat, perquè els meus orígens són humils. Així que ara, al final de la meua trajectòria, ni la tossudesa ni la incapacitat per acabar amb aquesta vaga indefinida faran que defallisca. I, per descomptat, no aconseguiran que m'acomiade amb un regust amarg de l'ensenyament.
L'escola pública ens iguala, i jo vull això. Lluitaré per ella i la defensaré sempre.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El Festival de les Arts, cancelado por incumplir la ordenanza de ruido en su primera jornada
- Stepv señala el valenciano como el gran escollo pese a los avances a unas horas de renegociar con Educación
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- El Jardín Botánico de València rompe su techo de visitantes y baraja una ampliación
- Directores de escuelas públicas apelan a la Inspección para desatascar el conflicto con Conselleria: 'Necesitamos que nos ayuden
- La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes