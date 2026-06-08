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Respecte, diàleg i honestedat

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Inma Alcaraz

Alacant

El meu alumnat sap, des del primer dia, que l'honestedat, el diàleg i el respecte són el nostre lema. En aquesta vaga indefinida de la Comunitat Valenciana, alguna cosa està fallant des de la base, i és molt preocupant.

Aquest any pose fi a la meua carrera professional com a professora de secundària i també a la universitat. He dedicat la meua vida a l'ensenyament públic i l'he gaudit moltíssim. Però, en el meu any de jubilació, el panorama és gris. No vull que res l'entelisca, perquè la il·lusió amb què sempre he treballat la conservaré com un tresor.

Vaig ser, contra tot pronòstic, mestra —el meu somni—. Sóc el resultat de l'escola pública, becada des de menuda fins a la universitat, perquè els meus orígens són humils. Així que ara, al final de la meua trajectòria, ni la tossudesa ni la incapacitat per acabar amb aquesta vaga indefinida faran que defallisca. I, per descomptat, no aconseguiran que m'acomiade amb un regust amarg de l'ensenyament.

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L'escola pública ens iguala, i jo vull això. Lluitaré per ella i la defensaré sempre.

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