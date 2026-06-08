Transporte público en Alfafar

Me alojé cuatro días en Alfafar Valencia, en el Hotel Ibis Alfafar de la calle Alcalde José Puertes. Intenté usar la línea L183, pero debo señalar que es imposible para un turista extranjero utilizarla. Las paradas casi nunca están señalizadas; si las conoces, perfecto; si no, es imposible adivinarlas. En muchos casos, el número de línea no aparece en la parada; en algunos casos, ni siquiera hay parada. A veces, los conductores hacen lo que les da la gana... Es lamentable que en un país moderno como España, en una ciudad vanguardista como Valencia, exista un nivel de servicio tan bajo. Lo siento, espero que tomen nota de mi queja y tomen medidas.

Ya escribí a la compañía de transporte y a la oficina general de Valencia, pero no están satisfechos. No me interesa, pero creo que esta situación merece una solución, sobre todo para los turistas. Gracias.