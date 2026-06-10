Llamar la atención
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Pascual Torres Lluch
Alboraia
Diputada, ayer no hiciste nada y lo que hiciste fue llamar la atención.
En Catalá su Santidad...
Vamos que le digo eso a uno de mis profesores, los que fueron, y me llevo una guantá, sí , guantá.
¿Se te ocurrió en el breakfast? ¿Fue inmediato?
¿León XIV en el Bernabeu? Che, el Bernabeu ya se conoce .
Quizá en una ermita del Camino de Santiago, una de las que están a punto de caer, donde encuentras paz y sinceridad .
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