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No quiero para mis hijos lo que viví en mi infancia

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Ludmilla Ferreira

València

Soy madre de dos hijos, uno en Primaria y otro en el instituto, además de alumna de la Escuela Oficial de Idiomas. Por eso me preocupa profundamente el impacto que las huelgas educativas tienen sobre los estudiantes. Crecí en un país donde las interrupciones constantes de las clases eran habituales y viví en primera persona cómo esas situaciones perjudicaban la formación de miles de alumnos.

Cuando decidí venir a España, encontré un país que siempre ha presumido de la calidad de sus servicios públicos y de su apuesta por la educación. Precisamente por eso resulta preocupante que los conflictos entre administraciones y trabajadores terminen afectando a quienes menos responsabilidad tienen: los estudiantes, tanto niños como adultos que hacen un gran esfuerzo para seguir formándose.

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A los responsables políticos les pediría que mantengan ese orgullo por la educación española, pero con hechos y no solo con discursos. Una sociedad fuerte necesita una educación fuerte, estable y de calidad. No quiero que mis hijos vivan las mismas incertidumbres que marcaron parte de mi infancia. La educación debe ser una prioridad real, porque de ella depende el futuro de todos.

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